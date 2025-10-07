Sábado – Pense por si

Nomeações de Pinto Luz para os portos em tribunal

Governo ameaçado com processo devido à escolha dos administradores dos Portos de Lisboa e Setúbal. Polémica envolve listas de Dores Meira.

Um dos conselhos de administração mais apetecíveis do setor empresarial do Estado, o dos Portos de Lisboa e Setúbal/Sesimbra, está neste momento a envolto numa guerra entre o Governo e a Área Metropolitana de Lisboa, que tem ligação à corrida autárquica em Setúbal e pode acabar nos tribunais.

Nomeações de Pinto Luz para os portos em tribunal