O ajuste directo é o meio usado por 60% das câmaras municipais para adquirir bens, obras ou serviços.

O ajuste directo é a ferramenta mais utilizada pelas câmaras municipais ao adquirir bens, obras ou serviços. 60% do valor destinado à contratação pública foi alocado através de ajustes directos, revelou o estudo "Qualidade da Governação Local em Portugal", da Fundação Francisco Manuel dos Santos.



Para João Paulo Batalha, da associação cívica Transparência e Integridade, o número de ajustes directos soma-se a mais razões para se mudar o modelo autárquico em Portugal, em que a "falta de planeamento de obras necessárias, ou de compra de bens e serviços", a concentração de "poderes no presidente da câmara" e a falta de "métodos de fiscalização eficazes" tornam-no pouco transparente. Mas em vez de mudança, as autarquias sofreram um aumento de responsabilidades com a descentralização: "Há uma desresponsabilização do Estado central sem responsabilização do poder municipal", lamenta.



E de que maneira isso se relaciona com a tragédia de Borba? "Foi passada a competência das estradas para os municípios. Mas estes recebem algum relatório actualizado sobre as condições das vias? Sobre a necessidade de intervenção? O Estado central tinha infra-estruturas nos braços, deixou-as cair e alguns municípios apanharam-nas, e outros não", frisa. "Em Borba o que vemos é que o Estado não é responsável porque despachou a estrada para a Câmara, mas esta não tinha meios para actuar na estrada. Falamos da capacidade do Estado para garantir a integridade física e a segurança dos cidadãos."



"Um modelo de descentralização que não olha para a qualidade da governação local quanto a responsabilização efectiva, a prestação de contas, não acrescenta nada na qualidade dos serviços públicos", sublinha o presidente da Transparência e Integridade. "Tudo depende de termos uma democracia local a funcionar melhor. Ela funciona com muitas limitações."



Métodos de fiscalização das autarquias são ineficazes

Se temos câmaras pouco transparentes, como podem elas prestar contas? "As assembleias municipais e os seus deputados são pouco capacitados, sem respostas em tempo útil ou satisfatórias. A responsabilização política falha muito. O voto, que está na primeira linha, também só surge de quatro em quatro anos – e as eleições autárquicas são as que têm menos participação eleitoral", aponta Batalha.



E quando se fala de poder local, as regras não abundam. "Os autarcas são obrigados a entregar os registos de interesse e as declarações patrimoniais ao Tribunal Constitucional, e ficam arquivados. Não há uma regra que os obrigue a publicá-los a nível municipal, nem um código de conduta. De maneira semelhante a termos um vazio ético na política nacional, também o temos quanto ao funcionamento das democracias locais. Ou se cai numa conduta que constitui crime e o Ministério Público pode investigar, ou há questões a nível de execução financeira tratadas pelo Tribunal de Contas. Sem violação da lei, não há conduta ética que possa ser responsabilizada. Tudo o que não seja ilegal é permitido, o que cria um padrão de conduta que não é da instituição, mas dos mandatários. Se for honesto é, se não for não é."