O presidente da Câmara de Pedrógão Grande explicou hoje que a autarquia se limitou a ceder espaços para acolher donativos para as vítimas dos incendios de 2017, rejeitando suspeitas de favorecimento.Em conferência de imprensa, convocada para refutar as acusações de favorecimento e açambarcamento de ofertas relatadas pela TVI, Valdemar Alves, reafirmou a transparência do processo por parte da autarquia.Através de uma reportagem nesta quinta-feira, a TVI afirmou que eletrodomésticos, colchões e outros donativos não chegaram, alegadamente, a ser distribuídos e indica ainda que os destinatários destes fundos terão sido familiares e amigos de autarcas do município de Pedrógão Grande.