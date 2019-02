14:52

Durante uma aula de condução de mota, Simão Van Der Quina, caiu. Terá tombado e foi colhido por um carro.

Simão Van Der Quina, de 35 anos, seguia de mota, durante uma aula de condução, este sábado de manhã, atrás do veículo do instrutor, na A25, sentido Aveiro/Barra, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Terá tombado e foi colhido por um carro. Ficou gravemente ferido e acabou por morrer. Deixa a namorada grávida e tinha casamento planeado para o próximo ano. Era vogal na Assembleia Municipal de Aveiro pelo PSD.



