Venda de dezenas de laboratórios e clínicas, situados no centro interior e em Lisboa e Vale do Tejo, a um grupo empresarial holandês na base da acusação do Ministério Público.

O presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, é acusado de líder um grupo de seis médicos e dois farmacêuticos que terão prejudicado o Estado em quase três milhões de euros. A fraude fiscal qualificada terá sido cometida com a venda de dezenas de laboratórios e clínicas, situados no centro interior e em Lisboa e Vale do Tejo, a um grupo empresarial holandês.

Segundo a acusação, citada pelo Jornal de Notícias, as vendas permitiram um encaixe de 36 milhões de euros e lesou o Estado em 2,8 milhões de euros, pela omissão de pagamento de IRS sobre uma parcela de 6,7 milhões, de 2008 a 2010. O político do PSD será o arguido que deve pagar mais (quase 700 mil euros) por também ter sido quem mais recebeu do montante ocultado às Finanças. O Ministério Público pediu que os arguidos sejam condenados com penas entre os dois e os oito anos e que restituam ao Estado "as vantagens recebidas através dos crimes".

De acordo com a mesma fonte, Fernando Marques Jorge, que tal como os outros arguidos não respondeu aos contactos do jornal diário, é acusado te ter montado o negócio com o grupo Affidea, tendo recebido uma comissão de 5% da primeira prestação paga a todos os elementos.