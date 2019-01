Agência de viagens e Terceira Basket terão lesado o Estado em quase meio milhão de euros através de inflação de subsídios de viagens pagos pelo Estado.

Nesta quinta-feira, a Polícia Judiciária dos Açores divulgou que havia detido um dirigente do clube de basquetebol Terceira Basket, da Primeira Divisão, e um empresário de viagens por suspeitas de burla suspeitas de burla através do subsídio social de mobilidade em vigor nos Açores que pode ter lesado o Estado em quase meio milhão de euros desde 2016. Os detidos, com idades entre os 33 e os 48 anos, serão esta sexta-feira presentes a tribunal.

E poderão não ser os únicos envolvidos. O Jornal de Notícias avança que a investigação da operação Boa Viagem da PJ também se está a alargar a outras entidades desportivas da ilha, como o Santa Clara, que milita na principal divisão de futebol em Portugal, a Liga NOS.

A operação recolheu indícios através de buscas feitas nos Açores e nas zonas de Lisboa e Aveiro, de que os dois homens falsificaram documentos e elaboraram faturação fictícia para conseguirem receber indevidamente reembolsos de viagens ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor nos Açores. Ambos estão indiciados pelos crimes de burla qualificado, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Graças ao Orçamento de Estado do Governo anterior de Pedro Passos Coelho, as companhias aéreas que operavam entre Açores e o continente deixaram de ser financiadas diretamente. Por isso, a partir de 2015, passou a vigorar um sistema em que os residentes pagam no máximo 134 euros por ida e volta, visto que são reembolsados do restante valor – desde que apresentem a fatura e os talões de embarque num balcão CTT.

De acordo com o jornal, o Terceira Basket e a agência de viagens Travel Agency, criada em 2016 e patrocinadora do clube, são suspeitos de ter inflacionado ficticiamente o valor de mais de mil bilhetes e avião, recebendo um reembolso de quase 400 mil euros. E a lista de clientes da Travel Agency pode não ficar por aqui: clubes como o Santa Clara e o Sporting da Horta também estavam relacionados a esta agência de viagens.