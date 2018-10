"O incêndio não está extinto, mas está controlado, disse Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais. Chamas estão a ser combatidas por 700 operacionais.

O presidente da Câmara de Cascais disse hoje que o combate ao incêndio que lavra no concelho desde sábado à noite está a decorrer favoravelmente já que o "pior inimigo", o vento, acalmou a partir das 6h00.



"O incêndio não está extinto, mas está controlado. Para isso, ajudou o vento, que foi o pior inimigo, ter acalmado. O vento caiu às 6h00 e, a partir daí, os homens no terreno começaram a ter capacidade" de o controlar, disse Carlos Carreiras.



O autarca disse ainda esperar que os meios aéreos, que começaram a trabalhar pelas 8h00, "consigam debelar" alguns focos do incêndio.



Questionado pela Lusa acerca das críticas que alguns moradores na localidade da Charneca fizeram à falta de limpeza nas matas, o presidente da Câmara de Cascais afirmou que tal não é verdade.



"O que funcionou realmente foi todo o trabalho que foi realizado desde o ano passado. Admito que algumas pessoas possam, na aflição, ter feito o desabafo. Mas o trabalho foi feito", frisou.



O incêndio que deflagrou no sábado na serra de Sintra, Lisboa, e alastrou depois para o concelho de Cascais provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, afectou uma casa de habitação e obrigou à retirada de 47 pessoas de casa, residentes em habitações das aldeias de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas e Charneca, em Cascais.



Às 8h00, o fogo estava a ser combatido por 754 operacionais, 218 meios terrestres e oito meios aéreos, segundo a página da Internet da Protecção Civil.



O incêndio deflagrou no sábado, às 22h50, na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo alastrado ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que chegaram a ter rajadas de 100 quilómetros por hora.



Também foi evacuado o Parque de Campismo da Areia, no Guincho, tendo sido transportados os seus ocupantes para o Pavilhão Dramático de Cascais.