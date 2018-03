Atropelamento mortal junto a estação de comboios de Santana, Cartaxo

No local estiveram seis veículos dos bombeiros do Cartaxo, da GNR, da PSP e uma unidade médica do Hospital de Santarém.

Uma pessoa morreu hoje atropelada junto à estação de comboios de Santana, Cartaxo, e a circulação de comboios esteve interrompida durante duas horas, disseram à Lusa fontes do CDOS de Santarém e da CP.Segundo o CDOS - Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, cerca das 19:20 foi dado o alerta de um atropelamento mortal de uma pessoa do sexo masculino na linha de comboio.A CP indicou que a circulação na linha do norte, no sentido Lisboa-Porto, esteve interrompida durante duas horas e foi retomada cerca das 21:15.