O Bloco de Esquerda vai propor à Assembleia da República que crie um organismo, chamado Entidade da Transparência, que irá recebe e processar todas as declarações de rendimentos e interesses dos políticos, desde o Presidente da República até aos presidentes de junta de freguesia, avança o Diário de Notícias.

A entidade, que deverá ser aprovada pela maioria dos deputados, será criada no âmbito do Tribunal Constitucional e terá ainda a função de fiscalizar a veracidade das declarações dos detentores de cargos públicos.

Se forem descobertas irregularidades será a Entidade da Transparência a accionar o organismo responsável para uma possível perda de mandato.

As duas declarações, de rendimentos e de interesses, que os deputados e membros do governo têm agora de entregar, será reduzida a apenas uma, igual para todos os detentores de cargos públicos.

A vantagem da criação de uma entidade específica está na eficácia, segundo o BE. "esta entidade permitirá uma maior eficácia e resposta ao controlo de incompatibilidades e riqueza dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, até face à sua integral dedicação a esta matéria, ao contrário do que acontecia até aqui com as entidades competentes para o efeito, que possuem uma vasta gama de competências para além destas matérias", lê-se no projecto do BE.