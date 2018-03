Árvore cai na zona do Castelo de São Jorge, em Lisboa

Dois carros ficaram danificados. Não há registo de feridos.

Uma árvore de grande porte caiu, este domingo, na zona do Castelo de São Jorge, em Lisboa.



Pelo menos dois carros ficaram danificados com a queda.



Não há registo de quaisquer feridos.



O incidente aconteceu durante a tarde deste domingo e, ao início da noite, ainda decorrem trabalhos de remoção da árvore no local.