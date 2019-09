Uma pessoa morreu hoje num atropelamento ferroviário que ocorreu na zona de Bencanta, em Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)."Recebemos o alerta para o atropelamento ferroviário às 21:01. O comboio Alfa Pendular atropelou uma pessoa, com o óbito a ser declarado no local", afirmou fonte do CDOS de Coimbra, não avançando mais detalhes sobre as circunstâncias e a vítima mortal.O atropelamento ferroviário ocorreu em Bencanta, freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, concelho de Coimbra.Segundo a mesma fonte, o comboio Alfa Pendular está parado na linha."Neste momento a circulação não está a ser efetuada no sentido norte-sul da linha do Norte, o comboio está parado, mas nesta zona existem duas linhas", frisou, cerca das 21:45.Para o local da ocorrência foram enviados 10 operacionais e três viaturas, dos bombeiros sapadores de Coimbra e da GNR.