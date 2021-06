Atendimento presencial nos Registos e Notariado reabre esta segunda-feira

As mais lidas

O atendimento presencial nos serviços dos registos e notariado reabre esta segunda-feira e será permitida a presença de uma pessoa por cada 20 metros quadrados da área reservada ao público.



Vítor Mota

Com a reabertura destes balcões, não será necessário agendamento prévio, como até agora. No entanto, a Plataforma Sindical, que reúne a Associação Sindical dos Conservadores de Registo, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado e Sindicato Nacional dos Registo, denunciou que praticamente todo o atendimento já está esgotado até setembro, uma vez que os cidadãos já fizeram o respetivo agendamento online.

"Só um cego não consegue ver o problema que se vai gerar", alertou a Plataforma Sindical em comunicado. Aliás, a estrutura sindical alerta ainda para o facto de esta decisão coincidir com o período de férias dos trabalhadores.

"Se todos os postos de trabalho disponíveis para atendimento estão ocupados com agendamentos, quem vai atender os milhões de cidadãos que se vão deslocar massivamente para atendimento espontâneo? Quem os vai impedir de entrar nas instalações? Quem vai gerir as suas frustrações por não conseguirem ser atendidos?", questionaram os trabalhadores esta sexta-feira.

À semelhança deste serviços, também os balcões "Nascer Cidadão", localizados nas maternidades dos hospitais públicos e privados, vão reabrir progressivamente durante o mês de junho. Este serviço foi suspenso no ano passado, devido às medidas de prevenção e, nessa altura, em abril de 2020, os registos de nascimento passaram a ser feitos online. "Desde a data de lançamento e até ao final de maio foram já pedidos um total de 35.599 registos de nascimento através da internet", revelou o IRN.