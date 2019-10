"Venham com tempo para votar e não desistam". O apelo foi feito pela líder do CDS, Assunção Cristas, que demorou cerca de 50 minutos a conseguir votar, este domingo. Aos jornalistas deu breves declarações, antes de seguir para a missa que antecedeu o almoço em família.

"Vi algumas pessoas a desistir, o que peço às pessoas é que venham com tempo para votar e que não desistam", apelou Cristas.





A carregar o vídeo ...

"Este é um dia muito importante", frisou ainda a líder centrista Cristas, acrescentando: estas "são eleições decisivas, vamos escolher quem nos governa nos próximos quatro anos."



Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.



Segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar para as eleições de hoje 10.810.662 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.