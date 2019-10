O Ministério Público tem em curso 13 inquéritos-crimes sobre empresas de informática como a Microsoft, a Huawei ou a Oracle suspeitas de oferecerem viagens a dirigentes e funcionários de 34 entidades públicas, incluindo autarquias, serviços de ministérios da Saúde e da Administração Interna, assim como da Autoridade Tributária e da Segurança Social.De acordo com o Jornal de Notícias, o processo foi aberto em Coimbra após denúncia de um movimento independente de Penamacor e foram pedidas informações ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa sobre a existência de mais investigações com o mesmo objetivo.Em causa estão seis inquéritos em curso no DCIAP de Lisboa que envolvem empresas informáticas que mantiveram ou mantêm contratos com entidades públicas. Um dos casos da investigação iniciada em 2017 refere-se a "viagens aos EUA oferecidas pela Microsoft a responsáveis autárquicos dos municípios de Cascais, Braga, Sousel, Torres Novas, Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Mação, Sertã, Vila de Rei e Santarém", refere o Jornal de Notícias.Outros quatro inquéritos-crime dizem respeito a "viagens ao estrangeiro" oferecidas pela Oracle, Huawei e NOS. Em três destes casos também está envolvida a Timestamp e noutro a Normática.Em setembro o Ministério Público acusou o presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Penamacor do crime de "recebimento indevido de vantagem" devido a uma viagem à Turquia realizada em abril de 2015 suportada pela empresa "ANO - Sistemas de Informação e Serviços". Na mesma estavam um total de 30 autarcas de 15 municípios governados por PS e PSD, responsáveis de duas empresas municipais e de uma comunidade intermunicipal.

O MP pediu a perda de mandato para António Luís Beites e Manuel Joaquim Robalo por viagens entre 18 e 21 de abril a Istambul, com as despesas de todos os participantes a serem integralmente suportadas pela empresa "Ano - Sistemas de Informação e Serviços", que pretenderia convencer os autarcas a comprarem as respetivas soluções informáticas.

A viagem teve um custo total de 35 mil euros, pelo que o "recebimento indevido de vantagem" que terão beneficiado os dois autarcas de Penamacor ficou por 885 euros cada. Além destes dois autarcas, o Público indica que o convite também foi aceite por autarcas de Amarante, Amares, Baião, Cabeceiras de Basto, Ferreira do Alentejo, Leiria, Marco de Canaveses, Mêda, Mondim de Basto, Nordeste, Pinhel, Póvoa do Lanhoso, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão.

A viagem, refere o MP, era designada como um "encontro de utilizadores" e o programa da viagem teve "duas reuniões (ditas) de trabalho". No entanto, a acusação refere que a passagem por Istambul "incluiu maioritariamente passeios turísticos".