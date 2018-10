A líder do CDS-PP defendeu que a remodelação no Governo feita por António Costa mostra não ter "rasgo" e reflecte um executivo "fragilizado".

De acordo com a deputada, as mudanças no executivo foram feita com "prata da casa" e são a "prova dos nove da extraordinária fragilidade do primeiro-ministro", afirmou Assunção Cristas no encerramento da escola de quadros da Juventude Popular (JP), em Peniche, Leiria.



"A remodelação não resolve nada. Quem precisa de ser remodelado é António Costa que já mostrou em vários momentos que não tem estatura para ser primeiro-ministro. E este é mais um episódio", afirmou a líder do CDS-PP.



O primeiro-ministro, António Costa, propôs este domingo as exonerações dos ministros da Defesa, Azeredo Lopes, da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e a sua substituição, respetivamente, por João Gomes Cravinho, Marta Temido, Pedro Siza Vieira e Graça Fonseca, propostas que foram aceites pelo Presidente da República.