Associação reclama acesso dos colaboradores das organizações sociais à ADSE

A Associação Nacional de Gerontologia Social reivindicou hoje o acesso dos colaboradores das organizações sociais à ADSE a partir de janeiro, por considerar que também são trabalhadores em fins públicos e que realizam tarefas que caberiam ao Estado.

"Nos tempos de crise que vivemos, em que todos afirmamos o valor e a importância destes trabalhadores, a nossa atuação não pode ficar reduzida apenas às palavras de incentivo que lhes endereçamos, ao mérito que lhes reconhecemos e às ações que vamos levando a cabo para que se sintam suportados", refere a associação, numa carta enviada ao Presidente da República, ao Governo e aos grupos parlamentares, a que hoje a agência Lusa teve acesso.

No seu entender, estes trabalhadores devem ter acesso à ADSE (subsistem de saúde dos trabalhadores do Estado), "pois são também eles trabalhadores em fins públicos, prestando uma nobre função e cumprindo com a realização de tarefas que caberiam ao Estado, sendo, nestes tempos e em todos os outros, os melhores parceiros do Serviço Nacional de Saúde".

"Na verdade, esta parceria tornou-se ainda mais evidente neste contexto pandémico, pois, por conta deles, se tem mantido a sustentabilidade deste sistema, sem que haja qualquer comparticipação do Ministério da Saúde para estas organizações sociais", acrescenta.

Neste âmbito, a Associação Nacional de Gerontologia Social considera que "não pode este tempo de pandemia fazer esquecer um setor tão preponderante e, acima de tudo, aqueles que exercem o cuidado com o outro como a sua missão".

Segundo a associação, "num país caracterizado pela precariedade dos baixos salários", como Portugal, em que "o salário mínimo nacional assume valores abaixo da média de europeia de referência", estes trabalhadores devem ser compensados.

"A reestruturação de uma carreira profissional que dignamente permita o desenvolvimento das legítimas expectativas dos trabalhadores e se traduza numa motivação acrescida para a importante tarefa que têm diariamente" e "a sua equiparação a todos os que são trabalhadores de funções públicas" são as suas exigências.