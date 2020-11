Alentejo já começou a adquirir frigoríficos para vacinas da covid-19

De acordo com o contrato publicado no Portal Base, a ARS adquiriu quatro frigoríficos à Iberlab & Imunoreage - Soluções para Laboratório, Lda., uma empresa especializada em material de laboratório. O custo destes quatro frigoríficos foi de 5.720 euros, o que dá cerca de 1.430 euros por cada unidade. Este contrato foi captado pelo portal Base Covid-19, uma iniciativa cidadã que capta todos os contratos que aparecem no Portal Base e que contenham uma referência à covid-19.



O contrato publicado no Base não específica qual a capacidade de refrigeração destes frigoríficos. Mas até ao momento, segundo as duas empresas que já apresentaram projetos de vacina, vai ser necessário um refrigerador que possa atingir temperaturas abaixo dos oito graus negativos ou até mesmo abaixo dos - 75ºC.



Dois laboratórios farmacêuticos já anunciaram ter vacinas contra a covid-19 com taxas de eficácia superiores a 90%: a Pfizer e a Moderna. Apesar de a vacina da Pfzier ter uma taxa de sucesso superior a inocular contra o novo coronavírus (95%) do que a da Moderna, tem um grande problema: o armazenamento.



A vacina da Pfizer tem de ser conservada a -75 ºC. A farmacêutica vai distribuir as vacinas diretamente nos centros de vacinação, numas caixas térmicas com gelo seco. "Estas caixas terão medidores de temperatura, monitorização por GPS, e permitem uma conservação até 10 dias, mais 5 se forem guardadas num frigorífico entre 2 a 8 graus", explica a diretora médica da Pfizer.



Já a Moderna prevê que a sua vacina possa ser armazenada em segurança em frigoríficos comuns entre os 2 e os 8 graus de temperatura, e que aguente até 30 dias nestas condições. O transporte e armazenamento a longo prazo pode ser feito a temperaturas de -20 ºC, durante seis meses. À temperatura ambiente, a vacina aguenta até 12 horas. Também não é precisa nenhuma preparação, nomeadamente a diluição, antes da administração da vacina.



A diretora-geral da Saúde anunciou esta segunda-feira, está a ser definida a cadeia de distribuição por todo o continente e regiões autónomas das vacinas que chegarão ao país para imunizar a população contra a Covid-19. De acordo com Graça Freitas, a Agência Europeia do Medicamento ainda não aprovou nenhum dos vários projectos de vacina, mas que existem acordos com quatro empresas possíveis (entre elas a Pfizer e a Modeenra) e que Portugal está inserido no mecanismo europeu para receber essas vacinas.



"O Infarmed tem acompanhado com a Agência Europeia do Medicamento todo o desenvolvimento das novas vacinas, desde o seu aparecimento a ensaios clínicos, estudos e indicações de distribuição", reforçou ainda Graça Freitas, acrescentando que "a DGS e o Ministério da Saúde estão a acompanhar esta evolução e a elaborar desde o início o plano de vacinação contra a covid-19".





