ASAE instaura 25 processos-crime por especulação de preços

Autoridade inspecionou 141 operadores económicos, de norte a sul do País.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizou, esta quarta-feira, uma mega operação em vários hipermercados e supermercados por todo o País. Na sequência da ação de fiscalização, foram instaurados 25 processos-crime relacionados com a especulação de preços ao consumidor e 17 processos contraordenacionais.







Supermercados Reino Unido REUTERS/Henry Nicholls

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado, a ASAE esclarece que as infrações registadas estavam relacionadas com o "incumprimento das regras relativas a vendas com redução de preço, a prática de ações comerciais enganosas, a falta de afixação de preços, a falta de controlo metrológico em instrumentos de pesagem, o incumprimento na prestação da informação ao consumidor e a falta de informações obrigatórias na rotulagem de produtos alimentares".Sabe-se ainda que, nesta operação, foram inspecionados 141 operadores económicos, por 46 brigadas e 90 operacionais.