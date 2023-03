Governo estuda medidas para travar aumento dos preços em supermercados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Governo está a ponderar formas de atuar contra as margens de lucro de produtores, industriais e distribuidores perante aos aumentos dos preços verificados nos supermercados.





Tópicos supermercados preços aumento medidas governo

De acordo com o jornal Expresso , são medidas de caráter excecional e com caráter temporário. O Governo está a estudar um limite para as margens de lucro, semelhante ao ocorrido até 1984: existia um teto máximo de 15%. jornal Correio da Manhã aponta que além dos limites, estão em cima da mesa estão reduções temporárias do IVA para um cabaz de produtos.Esta quinta-feira, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 17 processos-crime por especulação de preços em supermercados e hipermercados. Foram detetadas diferenças de 39% entre o preço afixado e disponibilizado ao consumidor e o pago em caixa.Foram instaurados ainda 14 processos contraordenacionais, sendo as principais infrações detetadas o incumprimento à venda com redução de preços, a prática de ações comerciais enganosas, a falta de afixação de preços e a falta de controlo metrológico em instrumentos de pesagem de produtos alimentares.Com Lusa