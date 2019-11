ASAE apreende várias munições à venda na Internet

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu várias munições na sequência de uma operação de fiscalização direcionada para o combate à venda de armas através da Internet, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, a ASAE adianta terem sido apreendidas 88 munições de calibre de 9 mm, 50 munições de calibre 22 mm, 5 munições de guerra. Além das munições, desta operação resultou ainda a apreensão pelas autoridades de um computador portátil, um telemóvel e 1.675 euros em numerário, num valor total de 2.800 euros

Esta operação, que decorreu em Esposende, foi desenvolvida no âmbito de um inquérito crime em investigação relacionado com tráfico de armas, com os agentes da ASAE a cumprirem um mandado de busca domiciliário e dois mandados não domiciliários.

Na execução dos mandados, a ASAE teve a colaboração pericial do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.