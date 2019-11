Camião cai em pedreira em Vila Viçosa. Condutor deve estar submerso no interior

Um camião de transporte de pedras caiu este sábado para o interior de uma pedreira no concelho de Vila Viçosa (Évora) e a Proteção Civil suspeita que o motorista se encontre no interior do veículo, que ficou submerso.

O comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, revelou à agência Lusa que hoje de manhã "caiu uma máquina, tipo um camião, que estava a trabalhar e a deitar pedras" numa pedreira situada na freguesia de Vila Viçosa.

"O camião estava a trabalhar ali. Ainda não foi retirado, está submerso" no interior da pedreira, que tinha água, "e, provavelmente, o motorista ainda está lá dentro", acrescentou José Ribeiro, que disse não se encontrar no local da ocorrência, onde está o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora (CDOS).

O alerta para o acidente, disse à Lusa fonte do CDOS de Évora, foi dado às 09:42 e foram mobilizados meios dos bombeiros para o local, aguardando-se, às 11:30, a chegada de uma equipa de mergulhadores.

"Os mergulhadores devem estar já a a chegar ao local", sublinhou à Lusa o comandante José Ribeiro, cerca dessa hora.

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR confirmou que os bombeiros "receberam o alerta" para o acidente "por volta das 10:00" e que este envolveu "um camião de transporte de pedras, dos materiais da pedreira".

"Pelo que conseguimos apurar, foi um acidente de trabalho. O condutor do camião andava dentro da pedreira a transportar pedras de um lado para o outro e, num dos transportes, deve ter-se chegado demasiado à berma e o veículo caiu numa ravina e está, neste momento, submerso", disse a fonte da força de segurança.

Segundo a GNR, "os meios da Proteção Civil encontram-se no local e estão a tentar recuperar o operário", que estará "no interior do veículo".

Numa altura em que está quase a cumprir um ano (a data assinala-se no próximo dia 19) do acidente ocorrido no vizinho concelho de Borba, que provocou cinco mortos, devido ao aluimento de parte de uma estrada municipal que arrastou terra e pedras para o interior de pedreiras, a fonte da GNR frisou que a ocorrência de hoje é distinta.

"Do que apurámos, nada tem a ver com as condições da pedreira, nem com fatores externos. Foi um acidente de trabalho, se calhar por alguma distração do condutor", afirmou.