Administração do Sistema de Saúde está sem gestores há dois meses

O Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está sem quórum, desde que, há dois meses, Diogo Serras Lopes foi investido no cargo de secretário de Estado da Saúde.Instituto público, com vocação de "organismo de excelência capaz de assegurar a gestão integrada dos recursos do Serviço Nacional de Saúde", a ACSS foi criada, em 2007, para executar orientações do Ministério da tutela.A saída de Diogo Serras Lopes do sobredito Conselho Directivo foi precedida pela de Pedro Alexandre, que, em Agosto [de 2020], ingressou na Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.A gestão da ACSS cabe, hoje em dia, a Márcia Roque (presidente) e a Ricardo Mestre, cujos mandatos expiram dentro de mês e meio.Do quarteto de gestores nomeados em 2017 para a Administração Central do Sistema de Saúde (triénio de 2018 - 20), só Ricardo Mestre permanece no instituto público.O outrora presidente José Carlos Caiado foi substituído, há ano e meio, por Márcia Roque; Carla Catarino, gestora a quem sucedera Serras Lopes, transitou, em Março de 2019, para administradora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.Marta Temido, investida no cargo de ministra da Saúde em Outubro de 2018, também exerceu a presidência da ACSS, havendo sido nomeada, em meados de Janeiro de 2016, para substituir Rui Ivo.