Helena Garrido e Cândida Pinto na direcção de informação da RTP

A nova direcção da RTP, liderada por Maria Flor Pedroso, terá como directoras-adjuntas a jornalista da SIC Cândida Pinto e a antiga directora do Jornal de Negócios Helena Garrido. De acordo com o Jornal de Notícias, além destas irão manter-se como adjuntos os jornalistas António José Teixeira e Hugo Gilberto – o último como parte do Centro de Produção do Norte da RTP.

Nomeada como nova directora há um mês, na sequência da saída de Paulo Dentinho, Flor Pedroso escolheu ainda para os cargos de subdirectores Alexandre Brito, Rui Romano e Joana Garcia – esta última havia sido retirada da direcção de Informação precisamente por Dentinho.

De acordo com o Observador, Cândida Pinto deverá entrar em funções ainda antes do final deste mês, desvinculando-se da SIC, e ficará encarregue da programação não-diária e da grande reportagem. António José Teixeira encarregar-se-á da informação diária e da RTP3, enquanto Hugo Gilberto ficará com a responsabilidade sobre a actualidade desportiva.