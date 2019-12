As polémicas que levaram à demissão de Maria Flor Pedroso da RTP

O Conselho de Administração da RTP assumiu, esta segunda-feira, que aceitava o pedido de demissão da até hoje diretora de informação, Maria Flor Pedroso, por "não ter outra alternativa". A renúncia ao cargo aconteceu depois de uma onda de polémicas, quase todas envolvendo o programa Sexta às 9, coordenado pela jornalista Sandra Felgueiras, que colocavam em causa a independência da antiga jornalista da Antena 1. A RTP sublinhou o seu "currículo irrepreensível", mas os danos não deixavam margem de manobra.

A saída de Maria Flor Pedroso aconteceu no mesmo dia em que se devia realizar um plenário convocado pelo Conselho de Redação da RTP. Em causa, a mais recente polémica que colocava frente-a-frente Pedroso e Felgueiras: uma reportagem sobre suspeitas de corrupção no âmbito do processo de encerramento do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), que passava pelo alegado recebimento indevido de "dinheiro vivo".

Numa reunião com o Conselho de Redação, a 11 de dezembro, Sandra Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de ter transmitido informação privilegiada à visada na reportagem [diretora do ISCEM, Regina Moreira], o que a diretora de informação da RTP "rejeitou liminarmente", de acordo com as atas do CR e com a posição enviada à redação pela diretora de informação da RTP na passada sexta-feira, divulgadas pela Lusa.

Na posição escrita sobre a "verdade dos factos", Maria Flor Pedroso garante que "nunca" informou a diretora do ISCEM sobre a investigação. "Nada foi falado sobre o contrato de compra e venda do imóvel ou outros dados da investigação. A diretora de informação limitou-se a defender os interesses da RTP ao tentar contrariar a recusa de uma entrevista", explicou.





Sexta às 9: leia a ata da reunião explosiva na RTP A jornalista da RTP Sandra Felgueiras acusa a diretora de informação de ter passado "informação interna e sensível" ao instituto ISCEM que estava a ser investigado pelo " Sexta às 9", algo que Maria Flor Pedroso desmente.





A cronologia de um pedido de esclarecimento

De acordo com o que foi contado por Sandra Felgueiras, a 3 de outubro, a jornalista deu conta à diretora de informação de que estaria a investigar suspeitas de corrupção no ISCEM e forneceu detalhes da investigaçãoa Maria Flor Pedroso e à diretora-adjunta, Cândida Pinto.

Nessa reunião, segundo a jornalista, Maria Flor Pedroso disse que tinha dado aulas no ISCEM e que conhecia a diretora do ISCEM, Regina Moreira, a principal visada na investigação. Esta, assegurou Sandra Felgueiras, "sabia apenas que a jornalista Ana Raquel Leitão a queria entrevistar sobre o encerramento do instituto e não sobre o recebimento indevido de 'dinheiro vivo'".

No dia 8 de outubro, a diretora do ISCEM terá contactado a jornalista "para dizer que tinha falado" com a diretora de informação, "que lhe teria transmitido que a investigação do programa Sexta às 9 passava pela suspeita de recebimento indevido de 'dinheiro vivo' e que, por recomendação da mesma, só iria responder às perguntas do programa (...) por escrito".

Na reunião do CR, Sandra Felgueiras "acusou a diretora de informação de violação dos deveres funcionais e de violação do dever de sigilo, ao transmitir para a principal visada na reportagem informação privilegiada", algo que Maria Flor Pedroso "rejeitou liminarmente", questionando a jornalista sobre a razão pela qual "reteve esta informação até ao dia 11 de dezembro quando já a conhecia desde 8 de outubro".

Entretanto, "Sandra Felgueiras respondeu que apenas soube no dia 3 de dezembro, quando saiu das audições na Assembleia da República, que a investigação não se iria realizar, uma vez que Ana Raquel Leitão tinha recebido um email do arquiteto [a quem a diretora do ISCEM devia dinheiro] a revogar o direito de entrevista, pois a dívida da diretora do ISCEM [dois milhões de euros] já teria sido saldada", lê-se na ata.

Maria Flor Pedroso "explicou ao CR que deu aulas de jornalismo radiofónico durante oito anos no instituto e que não divulgou nenhuma investigação" e justificou que "questionou na secretaria" do ISCEM "se estava a ser exigido aos alunos que pagassem os emolumentos em 'dinheiro' vivo e que nesse dia encontrou Regina Moreira".

Acrescentou que a diretora do instituto disse que tinha sido contactada pelo programa e que não iria dar entrevista. Ao Conselho de Redação, Maria Flor Pedroso explicou que "apenas lhe disse para responder por escrito para que o programa não perdesse toda a história", recusando qualquer acusação de ter divulgado pormenores da investigação.

Sobre o facto de Cândida Pinto se ter dirigido à jornalista Ana Raquel Leitão para lhe dizer que "alguém lhe disse" que o ISCEM não tinha multibanco, pelo que a investigação "poderia não ter pernas para andar", já que essa poderia ser explicação para os alunos estarem a pagar os emolumentos em dinheiro, a diretora de informação disse que tinha sido a própria a transmitir a informação à diretora adjunta.

Flor Pedroso "acabou por pedir desculpas à equipa, mas frisou que apenas tentou ajudar, uma vez que tinha acesso a fontes não alcançáveis pelos jornalistas da equipa".

Lítio: arma eleitoral?

Este episódio surgiu entrelaçado com um outro: uma reportagem sobre lítio cuja transmissão foi adiada para depois das eleições legislativas de 6 de outubro. Aliás, terá sido na reunião marcada para prestar esclarecimentos sobre este adiamento ao Conselho de Redação, que a coordenadora do programa revelou o "outro episódio com que a equipa se confrontou" – o ISCEM. O adiamento da reportagem sobre o lítio levou mesmo a que Pedroso e Felgueiras fossem ouvidas numa audição parlamentar na Comissão de Cultura e Comunicação.

A investigação em causa contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha sido recentemente criada.





Está suspenso, mas não está. RTP diz que Sexta às 9 só volta depois das eleições "Boa noite, voltamos a ver-nos em setembro." Foi com esta frase que Sandra Felgueiras terminou o programa primeira emissão do Sexta às 9 de 20 de julho antes das férias de verão. No início de setembro, a página do programa no Facebook informava que "a Sexta às 9 está agendada para dia 13 de setembro".





Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros. Paralelamente, o episódio do Sexta às 9 avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.

Numa resposta ao deputado do PS José Magalhães, Flor Pedroso garantiu que o adiamento do programa não teve interferência do Governo, e justificou a mudança com a programação eleitoral. "Eu trabalho em jornalismo há 26 anos. Isto são as chamadas pressões. O jornalismo político é um jornalismo em que nós somos pressionados constantemente por fontes várias. Interferência? Seria coisa que eu jamais toleraria. Eu e a equipa que dirijo", garantiu, completando: "Nenhum de nós tem algum currículo que possa alguém pensar que nós seríamos permeáveis a alguma interferência de seja de que governo for. Deste, de anteriores... Eu já passei por vários primeiros-ministros, por vários Presidentes da República, eu e a minha equipa, portanto seria intolerável que tal acontecesse."

Maria Flor Pedroso reiterou que a emissão foi adiada por causa da cobertura jornalística da campanha eleitoral, dizendo que "a interrupção do programa não teve que ver com nenhuma notícia que o programa estivesse a investigar". "A decisão prioritária que nós tomámos e que eu tomei foi de fazer uma cobertura das últimas legislativas de uma forma plena e até, por vezes, exaustiva", garantiu a diretora de informação da RTP.

Para isso, "foi preciso sacrificar alguns formatos", como por exemplo os programas Prós e Contras, Grande Entrevista, Tudo é Economia, duas emissões de Linha da Frente e também o Sexta às 9. "Porquê? Porque na nossa programação o Sexta às 9 ficaria apenas com uma emissão possível durante o mês de setembro, e isto foi comunicado no dia 23 de agosto" a Sandra Felgueiras numa reunião que contou também com a presença de Cândida Pinto, responsável da direção pelo programa.

Opinião diferente apresentou a coordenadora do programa. "Se me perguntam diretamente se era possível fazer o programa Sexta às 9 durante o mês de setembro, a minha resposta é 'sim, era possível com o lítio'", disse Sandra Felgueiras. A jornalista acrescentou que "nunca" na sua vida, "em oito anos de coordenação", o programa teve "uma suspensão durante um ato eleitoral".

"Foi-me dito que iria haver ajustes em função da campanha eleitoral. O que eu reparo e que vejo é que de facto os ajustes que houve foi apenas no dia 6 [de setembro]. No dia 13 não houve nada, no dia 28 houve um programa Eu, cidadão, curiosamente feito por Cândida Pinto, dia 26 não houve nenhum especial sobre Tancos apesar de o programa Sexta às 9 ter sido o amplo difusor de um caso que o Ministério Público acabou por confirmar em acusação pública", prosseguiu a jornalista.

Sandra Felgueiras continuou, afirmando que "o programa estava previsto arrancar dia 13 de setembro mas que no dia 06 havia um debate eleitoral entre António Costa e Catarina Martins, depois no dia 13 curiosamente não houve nada, houve apenas a passagem do programa Joker para as nove da noite".

A jornalista começou a sua intervenção clarificando que representa uma equipa "de quatro pessoas" qua fazem jornalismo de investigação, "sendo que uma delas é precária".

"Eu estou mandatada por todas essas pessoas que me acompanham a dar as respostas que vos irei dar, mas peço que os senhores deputados compreendam que tudo aquilo que eu vou dizer hoje poderá ter repercussões profissionais não só na minha vida como na vida destas pessoas", alertou.

Sobre interferências políticas, a jornalista da RTP que coordena o Sexta às 9 preferiu não comentar, dizendo que na sua intervenção se referiria apenas a factos e não a "interpretações ou motivações", cuja competência de esclarecimento atribuiu à direção de informação.

Em 30 de outubro, a RTP -TV esclareceu que a reportagem sobre o lítio só ficou pronta "horas antes" da sua divulgação, rejeitando a utilização deste caso como "arma de arremesso político-partidário".

A "nega" à TAP e as escolhas para a direção

Em junho deste ano, o Correio da Manhã avançou com o caso que terá causado a deterioração da relação entre Maria Flor Pedroso e Sandra Felgueiras. A diretora de informação terá travado uma notícia sobre a distribuição de mais de 1,1 milhões de euros por 180 trabalhadores da TAP após um ano em que a companhia registou prejuízos de 118 milhões. Sandra Felgueiras tinha todos os dados, mas Flor Pedroso considerou que os mesmos não eram relevantes. A notícia acabou por ser dada por outro meio de comunicação.



O caminho complexo começou, porém, com a escolha dos elementos da sua equipa. Flor Pedroso escolheu Cândida Pinto e Helena Garrido, duas pessoas externas à RTP, e ameaçou que a direção caía se a Entidade Reguladora para a Comunicação Social vetasse os nomes. Além disso, explicou numa reunião do Conselho de Redação não considerou necessário "falar antes com o CR" sobre as suas escolhas.

Na altura, até a Comissão de Trabalhadores da RTP se insurgiu contra a contratação das duas jornalistas, definindo a decisão como "um escândalo sem fim" e pedindo a saída de Maria Flor Pedroso. Aconteceu cerca de um ano depois.