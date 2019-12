Cândida Pinto e Helena Garrido saíram do canal público, com o Conselho de Administração da RTP a propor Adília Godinho e Carlos Daniel para se juntarem a António José Teixeira como directores-adjuntos.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social comunicou que deu um parecer negativo à proposta de acumulação de cargos de José Fragoso, que seria simultaneamente diretor de programas e de informação da RTP. Depois de se ter reunido esta segunda-feira, a ERC indica ainda que é inviabilizada quaisquer nomeações apresentadas até um novo parecer.No documento, a reguladora indica que "não pode aquiescer" a acumulação de cargos de José Fragoso, que é atualmente diretor de programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de director de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3. A ERC refere que a mudança pode "padronizar ou esbater a dissemelhança" de um conteúdo "que se pretende díspar", além de comportar o risco de "tornar indiferentes ou favorecer a diluição das fronteiras entre informação e entretenimento".A ERC conclui, desaconselhando o "depósito da salvaguarda da independência da informação do serviço público em quem tem estatutariamente o dever de acomodar na programação as diversas opções de gestão dimanadas da Administração".A escolha de José Fragoso para o cargo de diretor de informação foi anunciada na passada quinta-feira, depois de confirmada a saída da antiga diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, após a polémica com o programa "Sexta às 9" e da sua apresentadora, Sandra Felgueiras.Além de Maria Flor, também