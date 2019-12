Jornalistas da RTP acusam Flor Pedroso de violar deveres deontológicos

O plenário da Redação da RTP-TV acusou esta segunda-feira a diretora demissionária de ter violado os deveres deontológicos dos jornalistas. Maria Flor Pedroso apresentou esta segunda-feira a sua demissão. Os restantes membros da direção de Informação, Cândida Pinto, António José Teixeira, Helena Garrido e Hugo Gilberto, também colocaram o lugar à disposição.De acordo com comunicado, os jornalistas da RTP-TV, reunidos em Plenário de Jornalistas, analisaram o "Caso ISCEM" que terá levado Maria Flor Pedroso a colocar à disposição o seu lugar de Diretora de Informação. Num comunicado interno, os profissionais lamentam "a violação dos deveres deontológicos dos jornalistas e de lealdade para com a redação da RTP-TV por parte da diretora de informação demissionária, Maria Flor Pedroso, no decorrer da investigação do chamado caso ISCEM".Os profissionais da RTP criticam ainda a "falta de explicações da diretora-adjunta Cândida Pinto "a quem é imputada conivência com a diretora de informação". Maria Flor Pedroso tinha negado esta versão dos factos num comunicado interno, afirmando que tinha apenas colocado questões à secretaria da universidade, recusando a versão de que teria informado a presidente do ISCEM de que estaria a ser investigada pelo Sexta às 9, coordenado por Sandra Felgueiras.O Conselho de Administração da RTP anunciou, pouco depois ter aceite, o pedido de Flor Pedroso, por considerar não ter "outra alternativa", senão a de aceder ao pedido, face aos argumentos apresentados, mas apenas por essa razão, destacando a "idoneidade e currículo irrepreensível da jornalista" e agradecendo o seu trabalho desenvolvido "de forma dedicada, séria e competente". Os responsáveis pela estação pública prometem para breve a nomeação de uma nova equipa para dirigir a informação.

"O projeto profissional a que esta direção se entregou, por mim liderada, nunca cedeu a motivação outra, que não a da causa de uma informação livre, isenta, plural e independente", refere a jornalista na carta enviada ao presidente da RTP, na qual pôs o lugar à disposição, a que a Lusa teve hoje acesso.

"Face à reiterada exposição pública de insinuações, mentiras e calúnias, à qual eu e a minha direção somos totalmente alheios, face aos danos reputacionais causados à RTP, considero não haver condições para a prossecução de um trabalho sério, respeitado e construtivo, como tentámos realizar ao longo deste ano de mandato", sublinha Maria Flor Pedroso.

A diretora de informação cessante refere ainda que: "A construção de realidades alternativas a partir de meias verdades, da qual se alimenta um certo tipo de jornalismo no qual não me revejo, é um dos problemas da sociedade atual que precisa de um jornalismo vigoroso e rigoroso, livre e independente, isento e plural para robustecer as sociedades democráticas".

"Tinha a expectativa de que - quando aceitei o seu convite que muito me honrou - ao escolher uma direção de enorme valia profissional, diversa nos curriculuns, nas experiências e no género, formada por jornalistas com provas dadas da sua competência e rigor, de poder contribuir para prestigiar o serviço público de televisão e todos os que nele trabalham", acrescentou Flor Pedroso, que termina agradecendo ao presidente da RTP, Gonçalo Reis, "pela forma sempre leal e frontal" com que foram "ultrapassando os problemas que iam surgindo".

O Conselho de Administração da RTP anunciou hoje que Maria Flor Pedroso tinha posto o lugar à disposição por considerar não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério", na sequência do conflito com a equipa do "Sexta às 9", coordenada por Sandra Felgueiras, tendo a administração aceitado por não ter "outra alternativa que não seja aceitar essa decisão".

A administração liderada por Gonçalo Reis agradece à profissional, destacando tratar-se de uma "jornalista de idoneidade e currículo irrepreensível" e apontando "o trabalho desenvolvido de forma dedicada, competente e séria enquanto diretora de informação de televisão da RTP".

Mais de uma centena de jornalistas subscreveram um abaixo-assinado contra o "grave ataque à integridade profissional" de Maria Flor Pedroso. No documento com quatro pontos, recordam que a profissional "foi escolhida pelos pares para presidir à Comissão Organizadora do 4.° Congresso dos Jornalistas Portugueses, em 2017, uma iniciativa que se revelou um marco na discussão dos problemas da profissão".