O primeiro-ministro, António Costa, anunciou as medidas de combate à pandemia para o último trimestre de 2020. Na conferência de imprensa após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o líder de Executivo apresentou medidas de reforços ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e limitações sociais aos 121 concelhos de risco elevado.As medidas vão entrar em vigor dia 4 de novembro e aplicam-se a 121 concelhos de risco elevados, cuja lista será reavaliada a cada 15 dias . As regras são as seguintes:Os estabelecimentos comerciais vão encerrar às 22h00, à exceção de take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-car. Os restaurantes serão encerrados até às 22h30, com um máximo de seis pessoas - salvo se do mesmo agregado familiar. Feiras e mercados de levante serão proibidas. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, os presidentes das câmaras municipais podem "fixar um horário de encerramento inferior ao limite máximo estabelecido, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança".Nos concelhos afetados, onde estão incluídos os de Grande Lisboa e Grande Porto, será decretado teletrabalho obrigatório. Na impossibilidade de teletrabalho, terá de haver obrigatoriedade de desfasamento de horários.Vai ser decretado o dever cívico de recolhimento domiciliário, ou seja, não pode ser imposto pelas forças de segurança ou autoridades da saúde (fica ao critério de cada cidadão). Os cidadãos podem ir às compras, fazer o necessário, mas sempre com bom senso para evitar ajuntamentos. Quanto ao contacto social, eventos e celebrações serão limitados a cinco pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar.São permitidas, no entanto, "as cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da Direção Geral da Saúde", lê-se no comunicado de Conselho de Ministros. Já casamentos e batizados são limitados a 50 pessoas. Além disso, veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular com 2/3 da sua ocupação, salvo se todos pertencerem ao mesmo agregado familiar.António Costa anunciou ainda o reforço ao Serviço Nacional de Saúde, entre eles a contratação de enfermeiros intensivistas num regime especial.Sob o lema de "máxima eficácia e mínima perturbação", Costa anunciou um reforço nos recursos humanos. A contratação de enfermeiros reformados para rastreio de contactos e também um regime excecional de contratação de enfermeiros para os cuidados intensivos (UCI). "Não basta ter camas, ventiladores, é fundamental são os recursos humanos e isso implica o esforço acrescido de médicos e enfermeiros intensivistas", explicou Costa.Além disso,a anunciou 202 novas camas de UCI (50 ate ao final do ano, 100 no primeiro trimestre de 2021).Contudo, Portugal pode entrar em Estado de Emergência. O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira que já solicitou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma audiência para eventual declaração do estado de emergência nos concelhos com maior taxa de contágios com o novo coronavírus."Já solicitei ao senhor Presidente da República uma audiência, tendo em vista transmitir-lhe o que o Conselho de Ministros entendeu sobre a eventual declaração do estado de emergência aplicável ao conjunto dos concelhos que venham a ser abrangidos caso cumpram o critério de terem mais de 240 infetados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", declarou António Costa.