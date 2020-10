Costa anuncia recolhimento em 121 concelhos. Veja as novas medidas

António Costa anunciou as medidas a aplicar de combate à pandemia, nos concelhos considerados de risco elevado. Entre elas, surge o dever cívico de recolhimento domiciliário e o teletrabalho obrigatório.A lista de concelhos de risco elevado será criada a cada quinze dias, e consiste nos concelhos que tenham 240 casos por cada cem mil habitantes. De momento, a lista é composta por 121 concelhos onde vivem 7,1 milhões de pessoas.O primeiro-ministro alertou que o mês de novembro será "muito exigente" e que daqui a 15 dias, é mais provável que se acrescentem concelhos, em vez de retirar.Costa voltou a frisar que as cinco regras relativas ao novo coronavírus são essenciais para os concelhos saírem da lista: o distanciamento físico, etiqueta respiratória, lavagem frequente das mãos, uso da máscara e download da app StayAway Covid.Dever cívico de recolhimento domiciliárioContacto socialEventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiarTrabalhoTeletrabalho obrigatórioNa impossibilidade de teletrabalho, obrigatoriedade de desfasamento de horáriosEstabelecimentos comerciaisEncerramento até às 22:00Exceções: take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-carRestaurantesEncerramento até às 22:306 pessoas max, salvo se do mesmo agregado familiarFeiras e mercados de levanteProibidas