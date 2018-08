O combate ao incêndio nas encostas do castelo de Marvão, no distrito de Portalegre, estava "a decorrer bem", ao final da tarde de hoje, embora continue a lavrar com intensidade, disse o comandante operacional distrital, Rui Conchinha."O combate está a decorrer bem, mas ainda há muito trabalho e os acessos são difíceis", afirmou à agência Lusa o responsável da Protecção Civil, que está a coordenar as operações no terreno, entre a localidade de Portagem e a vila histórica de Marvão.Segundo Rui Conchinha, não há habitações em perigo, nem se registaram danos pessoais até ao final da tarde.Numa altura em que os meios aéreos estão a desmobilizar, com o anoitecer, o combate às chamas está a ser assegurado por 235 operacionais, com o apoio de 68 veículos.O alerta para o incêndio foi dado às 15:29 e durante a tarde o dispositivo foi reforçado, chegando a mobilizar oito meios aéreos, incluindo um espanhol.Numa zona em que arde mato e pinhal, o trabalho dos bombeiros está a ser dificultado pelo "declive bastante acentuado" do terreno.A Estrada Nacional (EN) 359, entre Portagem e Marvão, está cortada ao trânsito.