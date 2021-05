As imagens do protesto contra os aviões que cortou o trânsito na Rotunda do Relógio

Cerca de 50 manifestantes cortaram o trânsito na Rotunda do Relógio, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em protesto contra a poluição provocada pelos aviões. Foi cumprida a promessa feita em entrevista à SÁBADO esta semana.



"Nós vamos fazer este protesto para travar o crescimento da aviação e conseguirmos avançar com o decrescimento, mas também com as alternativas de mobilidade sustentável, como é a ferrovia, e avançar com soluções para os trabalhadores, para quem defendemos uma transição justa. Não basta reduzir emissões, é preciso fazê-lo de uma forma justa", dizia então Diogo Silva, do coletivo Climáximo.



Os manifestantes começaram pelas 16h30 o protesto na zona das chegadas do aeroporto, sempre vigiados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), e rumaram depois a pé até à Praça do Aeroporto, conhecida como Rotunda do Relógio.