O vereador eleito pelo Chega na Câmara de Vila Verde desfiliou-se do partido e informou esta segunda-feira que passou a independente. É o nono autarca perdido pelo partido liderado por André Ventura, praticamente metade dos eleitos.

O Chega elegeu 19 vereadores em 2021. Mas desde as últimas autárquicas, o partido liderado por André Ventura já perdeu praticamente metade dos eleitos — e já vai no nono. Desta vez, quem passou a independente foi Fernando Feitor, vereador na Câmara Municipal de Vila Verde. A SÁBADO apurou junto de fonte da câmara que o autarca informou na reunião camarária desta segunda-feira a desvinculação do partido.