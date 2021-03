As fintas de Costa: de um SNS robusto à ilusão de crescimento

"O que lhe posso dizer é que, daqui a cinco anos, estaremos mais próximos da Alemanha do que estávamos há cinco anos." Para o primeiro-ministro, António Costa, Portugal vai num bom caminho de crescimento, salientando até que conseguimos passar, "em 2019, para a primeira divisão europeia como um país fortemente inovador". Foi também em 2019, e isso não se encontra nas respostas do líder do Executivo, que Portugal ficou na 16.ª posição no Produto Interno Bruto per capita abaixo de uma série de países de Leste. Foi assim que, ao longo da sua entrevista ao Público, o socialista foi argumentado a seu favor — em prejuízo de outros dados.



Expresso em Paridades de Poder de Compra, Portugal situou-se em 79,2% da média da União Europeia (UE), atrás da Estónia (83,8%) e Lituânia (83,5%). E daqui a cinco anos? De acordo com o economista e ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Abel Mateus, seremos apanhados por outros países da zona leste: "Atualmente, só a Bulgária, Roménia, Croácia, e Letónia têm um PIB per capita claramente inferior ao nosso. E em 2025 a Roménia e a Letónia apanham-nos. Estamos, pois, a caminho da cauda da UE", lê-se num ensaio publicado no Observador, no final de 2020, baseando-se em números da AMECO e da projeção da Comissão Europeia até 2022.



A dica de leitura

Confrontado pelos jornalistas, Costa passa a desvalorizar previsões e diz que "é injusto": "É muito cedo, porventura, para estarmos a tirar conclusões muito rápidas. Não é justo fazer a comparação entre um país que tem a nossa posição geográfica relativamente ao centro europeu." E a Finlândia, que é tão periférica como nós e está bem posicionado acima de Itália, França e Reino Unido? Para Costa, a culpa é do analfabetismo de Portugal em 1974 — e dá uma dica de leitura.