A Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, só terá equipas completas de anestesistas em cinco dias do próximo mês de agosto. A informação foi dada esta segunda-feira de manhã à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), avança o jornal Público.

A situação foi comunicada ao presidente desta administração regional, Luís Pisco, através de uma reunião com os diretores clínicos de quatro dos maiores hospitais de Lisboa – Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, Hospital São Francisco Xavier e Hospital Amadora-Sintra.

Nas urgências da MAC, uma equipa completa é constituída por seis obstetras, com três especialistas e dois internos, e dois anestesistas, além de dois a três neonatologistas e uma equipa de enfermeiros. Devido aos mapas de férias dos profissionais, apenas cinco dias dos 31 do mês de agosto estão preenchem completamente as equipas de urgências.

Este não é um problema novo, no entanto. Já a 24 e 25 de dezembro do ano passado, a falta de anestesistas na MAC obrigou ao encerramento do serviço de urgência. A maternidade não tem profissionais de anestesia exclusivos, com as equipas de anestesistas a serem comuns aos seis hospitais que compõem o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central: Hospital de São José, Santa Marta, Capuchos, Curry Cabral e Dona Estefânia.

Em entrevista à TSF, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, garantiu que o plano de contingência será conhecido até ao final desta semana. "As grávidas que são encaminhadas pelo INE irão apenas para três desses quatro hospitais em cada momento - ou seja, haverá um dos hospitais que terá dotações de pessoal reduzidas face àquilo que seria uma atividade plena."

Para esta terça-feira estão marcadas mais reuniões, desta vez entre a Ordem dos Médicos com chefes de serviço de toda a zona Sul e com a ARS-LVT. A entidade pretende que o Ministério da Saúde autorize a contratação excecional de médicos obstetras à hora para preencher os espaços deixados vazios por profissionais de férias.

O Ministério da Saúde esclareceu ao jornal i que "nos casos em que as necessidades assim o determinam, nomeadamente quando possa estar comprometida a prestação de cuidados de saúde, o ministério tem vindo a autorizar, pontualmente, o pagamento por um valor hora superior, o qual é determinado em função da localização geográfica e da tipologia do serviço hospitalar interessado, bem como da carência verificada".