Arrependido do caso Tancos ouvido amanhã em tribunal

O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) tentou notificar por duas vezes no Algarve, sem sucesso e até com a ajuda da PSP, Paulo Lemos, conhecido como 'Fechaduras', o arrependido que denunciou ao Ministério Público (MP) e à Polícia Judiciária (PJ) o plano do roubo das armas militares. A audição estava prevista para 12 de fevereiro próximo, mas acabou por ser alterada para amanhã, a partir das 9h30, no Tribunal de Monsanto.A decisão coube ao juiz da instrução do processo, Carlos Alexandre, depois de o TCIC ter recebido um contato de um advogado de Lisboa que agora passou a representar Paulo Lemos, solicitando que a testemunha pudesse ser ouvida por videoconferência, a partir do Algarve, para evitar os gastos da viagem que teria de fazer de Albufeira para se deslocar ao Tribunal de Monsanto onde estão a decorrer as sessões. O juiz aproveitou e convocou 'Fechaduras' para ser ouvido a 31 de janeiro, amanhã.Mas não autorizou a audição à distância, lembrando ao advogado aquilo que já tinha escrito no despacho de abertura da instrução: as audições de arguidos e de testemunhas no tribunal devem ser presenciais (tal como o juiz decretou inicialmente até para o primeiro-ministro António Costa) para um melhor apuramento da verdade. E, para resolver a questão dos gastos na deslocação a Lisboa, Alexandre socorreu-se da lei e informou o advogado que o TCIC pagaria as despesas de transportes de Paulo Lemos.Figura central do caso Tancos, Paulo Lemos foi inicialmente apontado na instrução do processo como testemunha de apenas um dos acusados, Filipe Sousa. Mas durante as audições, que estão a decorrer desde o início deste mês no tribunal, vários advogados também já disseram querem que explicações complementares de Paulo Lemos. Até porque um dos principais visados no processo, o coronel Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, contou no tribunal que lhe tinham dito que a PJ teria pago 10 mil euros a 'Fechaduras' durante a investigação do processo.Estas declarações surgiram precisamente quando o advogado de Filipe Sousa estava a questionar Luís Vieira sobre a atuação de Paulo Lemos no processo e as relações que este manteve com os investigadores até passar de alegado criminoso a testemunha arrependida.Advogado: "E depois o 'Fechaduras' desaparece de toda esta investigação e passa a existir um informador que podia ou não dar informações".

Luís Vieira: "Não, o que nos disseram é que o 'Fechaduras' era informador da PJ. A PJ deu 10 mil euros ao 'Fechaduras', deu um telemóvel ao 'Fechaduras' e portanto o 'Fechaduras' estava controlado pela PJ."



Advogado: "E daí não seguiram uma linha de investigação investigando o 'Fechaduras'?"



Luís Vieira: "Não, não. Nós não estávamos a fazer a investigação. Estávamos a fazer a recolha de notícias para, na hipótese de voltarmos a ter a delegação de competências, [MP afastou a PJM do processo] termos informações para isso.



Saliente-se Ministério Público acabou por arquivar as suspeitas contra Paulo Lemos, com o argumento que teve um "arrependimento ativo" no planeamento do assalto ao paiol de Tancos. Segundo o alegado plano original, Lemos seria o responsável pela abertura das fechaduras dos paióis ou "por apresentar uma solução para o grupo poder ultrapassar este problema durante a execução do assalto", conforme refere a acusação do MP. Em troca, receberia 50 mil euros, "independentemente de conseguirem ou não vender o material militar."

Na altura, Paulo Lemos sugeriu que "a melhor opção seria utilizar um saca-cilindros, uma vez que esta ferramenta, embora destruísse o canhão da fechadura, permitiria a abertura das portas em cerca de 15 segundos". Este instrumento seria comprado em Espanha por João Paulino, acusado pelo MP de ser o cabecilha do grupo de assaltantes, "de acordo com as instruções de Paulo Lemos" e terá sido utilizado com o sucesso no assalto.

Mas antes do furto, Paulo Lemos "pensou melhor", segundo o MP: "refletiu no seu passado de prática de crimes violentos" e "nas consequências que tiveram na sua vida". Segundo esta versão, Lemos acabou por decidir não participar no assalto e denunciou o caso às autoridades, primeiro a uma procuradora do MP do Porto, tendo-se tornado depois informador da Polícia Judiciária (PJ). No entanto, segundo o MP, declarou sempre que se tinha "esquecido" do local exato a assaltar.