Miguel Sousa Tavares tem uma casa em Alcântara, que comprou por 1,2 milhões de euros. O comentador comprou em 2015 uma fração que fazia parte dos ativos do Novo Banco: um apartamento no número 16 da Travessa do Conde da Ponte. De acordo com a escritura, consultada pela, o negócio foi finalizado no dia 24 de abril de 2015, oito meses depois da derrocada do Banco Espírito Santo (BES) de Ricardo Salgado — compadre de Sousa Tavares —, que culminou numa medida de resolução do Banco de Portugal para transferir os ativos não tóxicos do BES para o Novo Banco.Terá este negócio começado na era de Ricardo Salgado, familiar do comentador? Houve algum contrato-promessa antes de agosto de 2014? O Novo Banco não respondeu às questões enviadas pela, mas Miguel Sousa Tavares clarificou pormenores da venda. "Que eu me lembre, acho que não houve [contrato-promessa]. O que eu sei é que nunca tive um empréstimo do BES ou negócio com o BES. Sempre fiz questão", frisou.