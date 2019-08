As soluções do quiz sobre uso e porte de arma

Uma arma de fogo desativada é uma arma de fogo inutilizada que trocando alguns dos seus componentes essências, pode voltar a fazer tiro?

Falso: 'Arma de fogo desativada' é a arma de fogo permanentemente inutilizada mediante uma operação de desativação, certificada ou reconhecida pela Direção Nacional da PSP, que assegura que todos os componentes essenciais da arma de fogo ficaram definitivamente inoperantes e insuscetíveis de remoção, substituição ou modificação que permitam que a arma de fogo seja de algum modo reativada.

Uma arma de fogo semi-automática é a arma de fogo que após cada disparo se recarrega automaticamente e que, mediante uma única pressão do gatilho, possa fazer uma série contínua de vários disparos?

Falso: A definição correta de arma de fogo semi-automática é a arma de fogo que, após cada disparo, se recarregue automaticamente e que não possa, mediante uma única pressão no gatilho, fazer mais de um disparo.

Quando se diz que alguém guarda uma arma, quer dizer que a arma pode ficar em depósito num armeiro, no domicílio ou noutro local legalmente autorizado, em cofre ou armário de segurança não portáteis, casa forte ou fortificada, bem como a aplicar cadeado ou outro dispositivo equivalente ou remoção de peça que impossibilite efetuar disparos.

Verdadeiro



Uma carreira de tiro é a instalação interior ou exterior, funcional e exclusivamente destinada à prática de tiro com arma de fogo carregada com munição de projétil único ou múltiplo, arco ou besta, de acordo com a disciplina de tiro.

Verdadeiro.

A partir dos 70 anos de idade, o certificado médico dos titulares de licença B, B1, C, D, E e F deve ser apresentado bianualmente.

Verdadeiro.



Sou caçador e tenho 2 armas, logo não preciso de ter na minha residência um cofre.

Falso. Independentemente dos tipos de licenças, os detentores de arma de fogo estão obrigados a possuir, para a sua guarda, cofre ou armário de segurança não portáteis, com nível de segurança mínima de acordo com a norma europeia EN 14450 - S1 ou nível de segurança equivalente, a comprovar mediante a exibição da fatura-recibo ou documento equivalente, ou na sua inexistência por declaração sob compromisso de honra do proprietário onde constem fotografias do cofre e detalhe da sua instalação.





O proprietário de uma arma das classes B e B1 pode ter em seu poder mais de 1000 munições por cada uma das referidas classes.

Falso. O proprietário de uma arma das classes B e B1 não pode, em momento algum, ter em seu poder mais de 500 munições por cada uma das referidas classes.

A arma de fogo desativada por armeiro deve ser apresentada à PSP para emissão de certificado, antes da sua entrega ao proprietário.

Verdadeiro.

As licenças de detenção no domicílio emitidas ao abrigo do art. 18.º consideram-se válidas até 31 de dezembro de 2022.

Falso. As licenças de detenção no domicílio emitidas consideram-se válidas até 31 de dezembro de 2029.