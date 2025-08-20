Sábado – Pense por si

Incêndios

Seguir tema: Incêndios

Área ardida em Chaves já ronda os 5.000 hectares

Lusa 21:14
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

As chamas consumiram mato, floresta e zonas de olival, soutos e vinha.

O incêndio que lavra em Chaves, vindo da Galiza (Espanha), já terá atingido os cerca de 5.000 hectares de área ardida, mantendo às 20h00 duas frentes ativas, estando uma a ceder aos meios, segundo a Proteção Civil.

Incêndio em Chaves destrói área de 5.000 hectares, incluindo mato e floresta
Incêndio em Chaves destrói área de 5.000 hectares, incluindo mato e floresta CMTV

O comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, disse à agência Lusa que se estima que o fogo que entrou na terça-feira em Chaves, pela aldeia transfronteiriça de Cambedo da Raia, tenha consumido uma área a rondar os 5.000 hectares.

As chamas consumiram mato, floresta e zonas de olival, soutos e vinha.

Esta manhã entrou em fase de resolução, mas durante a tarde sofreu uma forte reativação junto ao parque empresarial de Outeiro Seco, lavrando próximo dos edifícios, e também na zona de Bustelo.

Pelas 20h00, segundo Artur Mota, o incêndio tinha duas frentes ativas, com a de Vila Verde da Raia a ceder aos meios, depois de ter passado o rio Tâmega.

A outra frente prosseguiu para a zona industrial da Cocanha, onde ameaçou várias empresas e consumiu toneladas de lenha destinada à venda.

No local, a Lusa observou funcionários e proprietários de empresas com as mangueiras a apagar o fogo que tocou nos edifícios, como numa gráfica ou loja de venda de produtos agrícolas, tendo sido auxiliados pelos bombeiros.

Artur Mota disse que a noite vai ser de muito trabalho de consolidação e rescaldo, com atenções centradas nos pontos quentes e reativações.

Pelas 20:30, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local 500 operacionais, 158 meios terrestres e quatro meios aéreos.

O vento forte está a ser uma das principais dificuldades no combate às chamas.

Na segunda-feira, o fogo já tinha passado a fronteira na zona de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Resposta de emergência Barroso Montalegre Vilar de Perdizes Outeiro Seco
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Área ardida em Chaves já ronda os 5.000 hectares