A operação decorreu entre as 04:00 e as 11:00, contou com quatro elementos da Polícia Marítima e um da capitania do porto local.Foi abordada, "em flagrante, uma embarcação no exercício de atividade de faina de pesca com arte de cerco, dirigida aos pequenos pelágios -- concretamente à espécie 'sardinha', em período proibido", contextualizou a Autoridade Marítima Nacional "No decorrer da fiscalização da atividade, foi constatado que a tripulação da embarcação tinha exercido a faina, capturado e acondicionada a bordo cerca de 3.200 quilogramas de sardinha , durante o fim de semana, período em que está proibida a captura desta espécie", acrescentou a mesma fonte.