Apreendidos 350 quilos de cocaína no valor de 20 ME no porto de Setúbal

A Autoridade Tributária apreendeu hoje 350 quilos de cocaína dissimulados entre caixas de bananas, que chegaram ao porto de Setúbal a bordo de um navio proveniente da Costa Rica, disse à agência Lusa o capitão do porto.



Segundo Luís Lavrador, a droga apreendida, com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros, terá sido transportada por um navio proveniente de Puerto Moin, na Costa Rica, e que, entretanto, abandonou o porto de Setúbal na quarta-feira à noite.



A Polícia Judiciária foi chamada ao local por ter a competência da investigação do tráfico de estupefacientes, mas remete qualquer esclarecimento para a Autoridade Tributária.