Um novo spyware mascarado de conteúdo pornográfico ou de aplicações oficiais de rastreamento à Covid-19 está a infetar milhares de telemóveis pelo mundo.A denúncia é feita por investigadores da empresa de cibersegurança Kaspersky que afirma que o responsável por esta disseminação é o grupo indiano ATP Transparent Tribe, na Índia.A Kaspersky refere que desde que, no início do ano, a pandemia se tornou global que foranm sendo lançados vários ataques informáticos. O grupo Transparent Tribe também se começou a servir deste tema nas suas campanhas de forma a reforçar a sua posição no mercado. "As recentes descobertas revelam que o grupo tem estado a trabalhar ativamente na melhoria das suas ferramentas e do seu alcance para incluir ameaças em dispositivos móveis", refere em comunicado a empresa de cibersegurança.Durante a investigação à empresa italiana foram encontrados "implantes de Andoid" que estavam a ser usados para espiar dispositivos móveis (os spywares), "servindo-se de aplicações falsas de rastreio à Covid-19 e de pornografia". A ligação entre o grupo e as duas aplicações foi feita através de domínios relacionados que o grupo utilizava para alojar ficheiros maliciosos para diferentes campanhas."A primeira aplicação é uma versão modificada de um simples leitor de vídeo de código aberto para Android que, quando instalado, exibe um vídeo para adultos como distração. A segunda aplicação infetada chama-se Aarogya Setu, semelhante à aplicação móvel para rastreio da COVID-19, desenvolvida pelo Centro Nacional de Informática do Governo da Índia, que faz parte do Ministério da Eletrónica e das Tecnologias de Informação", pode ler-se no comunicado.Quando os utilizadores descarregam as aplicações, estas tentam instalar outro ficheiro no telemóvel que é um código aberto descarregável "construído ao ligar uma carga útil maliciosa a outras aplicações legítimas"."As novas descobertas destacam o que os membros do Transparent Tribe têm feito para acrescentar novas ferramentas que permitam expandir ainda mais as suas operações e chegar às vítimas através de diferentes vetores de ataque, que agora incluem dispositivos móveis. Vemos também que o grupo está constantemente a trabalhar para melhorar e modificar as ferramentas que utiliza. Para permanecerem protegidos contra estas ameaças, os utilizadores devem ser mais cuidadosos do que nunca ao avaliar as fontes a partir das quais descarregam conteúdos e assegurar-se de que os seus dispositivos estão seguros. Isto é especialmente relevante para aqueles que sabem que podem ser alvo de um ataque APT", comenta Giampaolo Dedola, Investigador Sénior de Segurança da Equipa Global de Investigação e Análise da Kaspersky, citado pela Kaspersky.