Filipe Neto Brandão não tem dúvidas: a proposta do Governo para obrigar à instalação da App Stayaway Covid é inconstitucional. " A obrigatoriedade da instalação da App está pois morta à nascença. Paz à sua alma", escreve na sua página de Facebook o deputado que é membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República.Desde logo, as questões técnicas tornam, segundo o jurista, impossível cumprir o princípio da igualdade inscrito na Constituição."Em resultado das características técnicas da App, só os smartphones com determinada versão do respetivo sistema operativo são suscetíveis de neles fazer correr a App. Logo, apenas àqueles seria, em tese, possível obrigar à sua instalação", explica, frisando que isso faria com que "entre dois cidadãos - imaginemos um casal -, portadores de smartphones da mesma marca e que os utilizam genericamente para os mesmos fins, só um deles seria susceptível de incorrer em infração, em razão do modelo do seu telemóvel"."Bastaria, pois, isso para constatar uma violação óbvia do princípio da igualdade", conclui, defendendo "ainda mais óbvio" que a polícia não pode consultar o conteúdo do telefone de um cidadão sem autorização de um juiz no âmbito de uma investigação."Tal só é, constitucionalmente, possível, no âmbito de um processo criminal e mediante ordem judicial (a ponto de mesmo uma ordem judicial nesse sentido, mas fora daquele âmbito, violar inapelavelmente a CRP)", frisa Neto Brandão, lembrando que a Constituição diz que "qualquer restrição legal às liberdades dos cidadãos tem de se revelar necessária e adequada"."Acresce um derradeiro argumento de bom senso: só a adesão voluntária à instalação da App pode fazer cumprir o seu fim. Dependendo, após a instalação, de uma série de comportamentos por parte dos seus utilizadores (ter ligado o Bluetooth, inserir o respetivo código recebido aquando da confirmação de teste positivo, etc), basta o não cumprimento de um desses passos para tornar a App inidónea para o fim para que foi concebida. Qualquer espécie de "resistência cívica" comprometeria, assim, inapelavelmente a utilidade da App", argumenta o socialista.Filipe Neto Brandão acaba o texto a assumir que usa a aplicação de que a continuará a usar se continuar a ser voluntária: "Eu instalei-a porque quis. E, sendo voluntária a sua instalação, continuarei a utilizá-la".