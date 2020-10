A idade é um fator de risco da Covid-19 por si só. O desgaste natural do corpo humano e quebra das defesas do sistema imunitário é a grande razão pela qual a Covid-19 é mais perigosa em idosos e não será uma vacina a ajudar, uma vez que estas estimulam as defesas do nosso organismo a lutarem contra invasores como o novo coronavírus – defesas essas que muitas vezes já não existem em idosos e cuja falta os torna vulneráveis a infeções. Em Portugal, o novo coronavírus mata 12,5% dos infetados com mais de 70 anos e é mais letal em homens do que em mulheres.

Quando surgir uma vacina, esta não será destinada a crianças ou idosos. Os primeiros raramente desenvolvem sintomas graves da Covid-19 e não foram ainda incluídos em quaisquer testes experimentais de candidatas à vacina. Os segundos, pela falta de eficácia no estímulo de defesas e pela perda de vigor do sistema imunitário, fenómeno apelidado de imunossenescência, também não serão o alvo principal no desenvolvimento de uma cura para a pandemia, de acordo com um artigo da revista Nature.

Os efeitos do envelhecimento repercutem-se por todo o corpo e o sistema imunitário é o que mais sofre com o avançar da idade: as células T são as quem combate infeções ou outro tipo de invasores do organismo e células B são quem produz anticorpos e os direciona até agentes patogénicos que ameaçam o nosso corpo.

O que corre mal nas defesas de pessoas mais velhas contra infeções é também o sinónimo do que aconteceria numa resposta a vacinas contra a Covid-19: existem menos células T para os mesmos vírus, logo será mais difícil lutar contra uma infeção; existem menos células B para os mesmos vírus, logo haverá menos anticorpos para destruírem o vírus. Outros mecanismos de defesa, como macrófagos ou citocinas, também existem em menor número.

Em Portugal, os doentes infetados pela Covid-19 com mais de 70 anos morreram em 12,5% dos casos. As mulheres idosas são as que registam mais casos, mas os homens idosos são os que mais resultam em mortes.

Dos 2.968 homens com mais de 80 anos que foram infetados, 627 vieram a falecer devido ao novo coronavírus - mais de 20% do total dos casos. Em mulheres com mais de 80 anos, a percentagem desce para cerca de 16,5%. Em idosos com idades entre os 70 e os 79 anos, a taxa de letalidade da Covid-19 fica nos 7% - com mais infetados entre mulheres, mas mais mortes entre homens.

Cerca de 50 vacinas contra a Covid-19 estão já a ser testadas em humanas, mas investigadores ainda não sabem como estas se irão comportar em pessoas com maior idade. Algumas pesquisas da vacina chinesa da Sinovac incluiu idosos e os resultados foram positivos, mas os ensaios clínicos da Pfizer e da BioNTech durante a fase I da sua vacina indicou que a resposta imunitária era cerca de metade à de outros adultos ou jovens.

Adultos mais velhos que receberam as vacinas produziram mais anticorpos em resposta à vacina que pessoas com a mesma idade que já tenham tido Covid-19 mas tal pode não querer significar proteção ao vírus.





Quais sãos as alternativas para defender os mais idosos?

Se as vacinas à Covid-19 não resultarem nos mais adultos, investigadores vão tentar procurar uma maneira de conseguir uma maior resposta imunitária por parte da vacina, como acontece em algumas vacinas da gripe que incluem maiores doses virais.

A salvação de idosos à Covid-19 pode estar em medicamentos que aumentam as defesas, em vez de jogar ao ataque ao vírus. Na última década foram feitos grandes desenvolvimentos para a criação de tratamentos que passam por rejuvenescer o sistema imunitário de idosos, aumentando a capacidade de resposta ao vírus caso sejam infetados ou para gerarem maior resposta imunitária no caso de receberem a vacina à Covid-19.

Uma das classes de tratamentos anti-envelhecimento atuam ao nível do crescimento de células, inibindo uma proteína, o gene mTOR, o que permite prolongar a esperança de vida útil de animais - quase como um "elixir da juventude". "A mTOR é provavelmente um de muitos mecanismos biológicos que contribuem para o porquê de envelhecermos e o porquê dos nossos órgãos começarem a falhar", explica à Nature Joan Mannick, co-fundador da resTORbio, uma empresa de biotecnologia norte-americana cujo principal objetivo é desenvolver terapias anti-envelhecimento.

Num estudo publicado em 2018, a inibição da mTOR em adultos mais velhos provou aumentar a função imunitária de voluntários e baixar taxas de infeção dos mesmos, o que sugere que a mesma terapia ajudaria idosos a resistirem melhor à Covid-19. O tratamento entrou para uma fase III, a última de ensaios clínicos, em 2019 para saber os efeitos do inibidor, chamado RTB 101, em doenças respiratórias.

O mesmo falhou em mostrar os efeitos pretendidos, uma vez que as infeções eram monitorizadas através da manifestação de sintomas, em vez de através da confirmação a partir de um teste.

No entanto, a informação recolhida nos testes provou que os efeitos do inibidor da mTOR estavam lá e reduziam infeções graves por parte de vírus, incluindo os coronavírus. Neste momento estão a ser conduzidos novos testes por parte da resTORbio, em 550 residentes de lares com mais de 65 anos.

O RTB 101 é semelhante a outro inibidor da mTOR já aprovado, o imunossupressor rapamicina, que tem quatro diferentes estudos a serem desenvolvidos em pequena escala a indivíduos infetados pela Covid-19, como possível terapia que ajude no reforço do sistema imunitário: um deles está mesmo a estudar exclusivamente adultos com 60 anos ou mais.





Metformina, o antidiabético que reduz inflamações

Outro tratamento, o medicamento metformina, é utilizado para a diabetes tipo 2 mas também inibe a atividade do gene mTOR de maneira indireta. Alguns estudos já sugeriram que quem toma metformina teve uma probabilidade menor de ser hospitalizado ou morrer após ser infetado pela Covid-19, o que pode indicar que mesmo um efeito indireto de inibição deste gene de envelhecimento pode ser suficiente para aumentar as defesas contra o novo coronavírus.

Um estudo realizado na China indicou que a mortalidade entre indivíduos hospitalizados com Covid-19 e em tratamentos com metformina foi de 2,9%, em comparação com 12,3% em pessoas que não tomaram o medicamento. Também investigadores da Universidade de Minnesota, nos EUA, analisaram dados de indivíduos hospitalizados com Covid-19 e com uma idade média de 75 anos, em que alguns deles haviam tomado metformina para diabetes ou obesidade e descobriram que a mortalidade causada pela pandemia reduziu significativamente entre mulheres a tomarem o medicamento, mas o mesmo não se verificou em homens.

Mas descobrir que algo funciona contra a Covid-19 não chega, é preciso que investigadores descubram o porquê. A metformina é um medicamento complexo, que atua em diferentes alvos e que é difícil perceber como funciona. Este começou por ser um tratamento para a gripe, porque ajuda a diminuir inflamações, e tem a vantagem de ser usado há décadas para diferentes problemas e ser geralmente seguro, sendo atualmente dos medicamentos para o diabetes mais usados no mundo e tendo um custo relativamente acessível.





Outro tipo de inibidores do envelhecimento no nosso corpo

A proteína gene mTOR é um alvo clássico do anti-envelhecimento, por ser bem conhecido, mas não é o único. E todos eles estão de alguma forma relacionados, uma vez que o envelhecimento de células, aliado à falta de resposta do sistema imunitário, tem sempre o mesmo resultado: inflamação.

Um anti-inflamatório experimental, o Losmapimod, começou por ser desenvolvido para o tratamento de distrofias musculares mas pode também aumentar a imunidade à Covid-19, com a empresa criadora do medicamento, a norte-americana Fulcrum Therapeutics a ter lançado em junho um ensaio clínico de fase III para investigar se o Losmapimod conseguir prevenir a morte e dificuldades respiratórias em idosos hospitalizados com o novo coronavírus.





Senolíticos, a classe de medicamentos que promete ser a fonte da juventude

Nem só de inibidores de envelhecimento ou medicamentos que impedem a inflamações de células se trava o avançar da idade e o desgaste do sistema imunitário e do resto do corpo humano. Medicamentos senolíticos atuam sobre as células senescentes, células defeituosas que deixaram de se replicar mas não morrem, e que se acumulam à medida que a pessoa envelhece e em com particular incidência em órgãos afetados por doenças crónicas.

Após acumularem-se no corpo, as células senescentes podem permanecer no corpo e contribuir para várias doenças e efeitos do envelhecimento, que podem resultar em problemas que vão desde doença cardíaca a cansaço, demência, osteoporose, diabetes e doenças renais, hepáticas ou pulmonares.

Em agosto, uma investigação da Mayo Clinic estudou um senólitico chamado fisetina, um flavonóide encontrado em morangos e normalmente vendido como um suplemento, para saber se este conseguia travar a progressão da Covid-19 em adultos com 60 ou mais anos. O próximo passo do estudo pretende descobrir se a fisetina consegue mesmo prevenir a infeção pela Covid-19 nos mais idosos.

Nenhum senolítico foi até agora aprovado para tratamentos clínicos contra a Covid-19, mas a área de medicamentos é ainda pouco estudada e tem margem de progressão, com farmacêuticas a encararem a classe como potenciais tratamentos profiláticos, de prevenção, abrindo caminho para a eficácia de outros.