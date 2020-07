Apertado por Lobo Xavier, Chicão passa a bola a Marcelo

Francisco Rodrigues dos Santos responde à provocação do histórico centrista António Lobo Xavier com uma lacónica mensagem enviada aos jornalistas. Para Chicão, quem "deve esclarecer" que eleitorado quer representar é o candidato presidencial. Por isso, continua a não anunciar de forma clara quem o CDS deverá apoiar nas eleições de janeiro de 2021, apesar da pressão a que ficou sujeito depois de ver Lobo Xavier ameaçar sair do partido que lidera caso a escolha não recaia em Marcelo.

"Marcelo Rebelo de Sousa deve esclarecer: Se no dia das eleições vai querer representar uma vitória do centro direita ou centro esquerda". Em poucas linhas de mensagem, fica dada a resposta a Lobo Xavier.

O histórico centrista tinha deixado no ar uma ameaça no seu programa de comentário político na TVI24, a Circulatura do Quadrado. "Se o CDS não apoiar Marcelo não vejo como possa continuar no CDS. Obrigar-me-ia a sair", afirmou Lobo Xavier, para quem é preciso desenhar desde já uma cerca sanitária em torno do Chega, que afaste os centristas de André Ventura, que já anunciou a sua candidatura a Belém.

"Ventura e o Chega são os grandes inimigos do CDS e da direita do PSD. Eles não são os inimigos do Bloco de Esquerda nem do PS. Como é que se combate esse inimigo do CDS na perspetiva do CDS? Com ambiguidades, com deixar a escolha para mais tarde? O que tinha lógica era o CDS ser o partido que mais rapidamente apoiava a figura da democracia liberal, à direita obviamente do PS, europeísta, a figura única capaz de unir essa direita democrática, não existe outra. Qualquer hesitação nesse domínio, por muita simpatia que eu tenha pelos dirigentes do CDS, parece-me um erro político. O CDS, para se defender e para mostrar qual é o seu lado e não ser erodido lentamente pelos autoritários da direita caudilhistas que estão com Ventura, devia ser o partido que mais rapidamente apoiava Marcelo", disse Lobo Xavier na TVI24.

Até agora, Francisco Rodrigues dos Santos tem evitado dizer que irá apoiar como candidato presidencial, mas deixando sempre algumas farpas ao atual Presidente da República. Em entrevista ao Expresso, Chicão defendeu já a ideia de que Marcelo, que vem do PSD, não deve ser "mais íntimo" do PS do que da direita.