"A ANTRAM apenas voltará a comunicar sobre a proposta que lhe foi apresentada, de forma presencial, aos seus associados, nas reuniões que irão decorrer já na próxima semana, bem como ao SNMMP [Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas] nas reuniões que vierem a ter lugar posteriormente", adianta.



A associação tinha assinalado na quarta-feira à tarde que o sindicato teve uma "clara mudança de postura", após a ANTRAM ter apresentado uma contraproposta de 700 euros de salário-base, inferior aos 1.200 reivindicados inicialmente por estes trabalhadores, considerando que para essa mudança "não foram alheios os argumentos da ANTRAM apresentados ao longo dos últimos contactos".



Horas depois, o vice-presidente do sindicato, Pedro Pardal Henriques, anunciou, em declarações à RTP, uma nova greve com efeitos a partir do dia 23 de maio, acusando a ANTRAM de ter violado "os princípios da boa-fé negocial".



Na terça-feira, após uma ronda negocial, a ANTRAM tinha anunciado que a associação patronal e o sindicato tinham acordado um pacto de paz social pelo prazo de 30 dias



No comunicado emitido na quarta à noite, a ANTRAM esclarece que divulgou aos associados "pontos relevantes da proposta" apresentada pelo sindicato "para evitar um escalar de dúvidas e consequente agitação nas empresas".



A associação declara-se ainda "totalmente empenhada em dar continuidade ao bom clima negocial".



O caderno reivindicativo dos motoristas incluía, além de uma remuneração base de 1.200 euros, um subsídio de 240 euros e a redução da idade de reforma.



O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas foi criado no final de 2018 e tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15 de abril, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações.



A arbitragem do executivo fez com que representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, no dia 18, definindo um calendário para o início das negociações, sendo a paralisação desconvocada de imediato.



Durante os três dias de paralisação o sindicato conseguiu mais 200 membros, que são agora mais de 700, num universo de cerca 900.



APN (PE/RRA) // SR



Lusa/Fim

