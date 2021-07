As mais lidas

António Ramalho descarta "relação especial" com Luís Filipe Vieira

António Ramalho enviou uma carta à comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, na qual afasta "qualquer relação especial" com o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.



Na missiva com data de 22 de julho, a que o jornal Público teve acesso, o presidente do Novo Banco refere ainda que as decisões relativas ao crédito da Imosteps foram "tomadas colegialmente e não por nenhum administrador individualmente ou de forma isolada".





O banqueiro afasta-se assim da tese do Ministério Público, segundo a qual Vítor Fernandes, ex-administrador do banco, terá passado informações ao então presidente do Benfica na compra de dívida, que terão lesado o Fundo de Resolução.