António José Seguro recebeu cidadãos nos jardins do Palácio de Belém

Os jardins do Palácio de Belém abriram à população cerca das 15h30, depois de os chefes de Estado estrangeiros e restantes convidados nacionais que almoçaram com o novo Presidente da República terem deixado o Palácio de Belém.

O Presidente da República, António José Seguro, recebeu esta segunda-feira várias dezenas de pessoas nos jardins do Palácio de Belém, algumas horas depois de ter tomado posse, mas manteve-se sempre a vários metros de distância da comunicação social.



O Presidente da República cumprimenta populares à entrada do Palácio de Belém RODRIGO ANTUNES/LUSA

Os jardins do Palácio de Belém abriram à população cerca das 15h30, depois de os chefes de Estado estrangeiros e restantes convidados nacionais que almoçaram com o novo Presidente da República terem deixado o Palácio de Belém.

Um dos últimos a sair foi o anterior inquilino do palácio Marcelo Rebelo de Sousa, que se despediu de António José Seguro no pátio principal com um longo abraço antes de entrar no carro, depois de ter chegado a Belém a pé.

Os primeiros a entrar no Palácio de Belém foram jovens de escolas de Penamacor, a terra natal do chefe de Estado.

António José Seguro e a mulher receberam-nos no Pátio dos Bichos, ao cimo da rampa de acesso ao edifício, e estiveram alguns minutos a conversar com eles, longe dos microfones e das câmaras da comunicação social.

Logo a seguir, os dois recolheram ao Palácio de Belém durante mais de meia hora, enquanto outros cidadãos iam entrando nos jardins e bandas dos três ramos das Forças Armadas tocavam algumas músicas.

Pelas 16h20, o casal voltou a aparecer no exterior e dirigiu-se às várias dezenas de cidadãos presentes, para os cumprimentar e aceder a alguns pedidos de fotografias. Foram recebidos com palmas.

O momento voltou a ser testemunhado e gravado à distância pelos jornalistas, que ficaram a metros de distância, atrás de baias.

Cerca de 20 minutos depois, o Presidente da República entrou no carro e deixou o palácio, para se deslocar ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), onde terá um encontro com jovens.

Seguro deixou Belém cerca de 10 minutos depois da hora a que estava previsto começar esse encontro.