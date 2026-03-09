António José Seguro toma posse como Presidente da República: siga ao minuto

Há 2 horas
09 de março de 2026 às 07:22
Lusa
Sessão solene
Bom dia! Um mês depois de ter sido eleito Presidente da República, António José Seguro toma esta segunda-feira posse, numa sessão solene na Assembleia da República que terá início às 10 horas, e em que prestará juramento sobre a Constituição.
Depois, ao longo do dia de hoje, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém, cujos jardins serão abertos à população, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.