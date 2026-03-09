Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Ao minuto

António José Seguro toma posse como Presidente da República: siga ao minuto

Cerimónia tem lugar esta manhã na Assembleia da República.

Momentos Chave
Assembleia da República
Assembleia da República Bruno Colaço
Ao Minuto Atualizado Há 51 segundos
Há 11 minutos 09 de março de 2026 às 09:12
Isabel Dantas

Marcelo deixa Belém

Marcelo Rebelo de Sousa sai do Palácio de Belém sorridente, ao som do hino nacional. O Presidente da República desce a rampa a conversar com os funcionários da casa civil. Presta depois continência junto do Esquadrão Presidencial e ouve de novo o hino, diante da Guarda de Honra. Marcelo dirige-se depois até junto do Museu dos Coches e entra na viatura que o vai transportar até à Assembleia da República. Não há muitos populares a assistir à despedida.
Há 21 minutos 09 de março de 2026 às 09:03
Isabel Dantas

Aguiar Branco abre sessão na AR

José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, declara aberta a sessão no hemicíclo e suspende-a logo depois, para receber o Presidente da República, o Presidente da República eleito e os convidados. "Vou declarar aberta esta sessão. Como é do conhecimento, vai ter de ser interrompida porque eu e os restantes membros da Mesa vamos proceder à receção dos convidados, do Presidente eleito, do ainda Presidente da República em funções. Declaro suspensa e interrompida a sessão, que será reaberta às 10:00", anunciou José Pedro Aguiar-Branco.
Há 33 minutos 09 de março de 2026 às 08:51
Isabel Dantas

Marcelo em Belém e Seguro a caminho

Marcelo Rebelo de Sousa chegou por volta das 8h30 ao Palácio de Belém, onde estará a despedir-se dos funcionários. Dentro em breve vai rumar à Assembleia da República. António José Seguro, por sua vez, vem das Caldas da Rainha, a caminho de Lisboa.  
Há 1 hora 09 de março de 2026 às 07:27
Lusa

Convidados de honra

O Rei de Espanha, Felipe VI, confirmou a meio de fevereiro que iria assistir à posse do novo chefe de Estado português. Foi também noticiado que estarão presentes os presidentes de Angola, João Lourenço, de Cabo Verde, José Maria Neves, de Moçambique, Daniel Chapo, de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.
Há 2 horas 09 de março de 2026 às 07:23
Lusa

Juramento

Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o parlamento, no último dia do mandato do Presidente cessante, prestando a seguinte declaração de compromisso: "Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa".
Há 2 horas 09 de março de 2026 às 07:22
Lusa

Sessão solene

Bom dia! Um mês depois de ter sido eleito Presidente da República, António José Seguro toma esta segunda-feira posse, numa sessão solene na Assembleia da República que terá início às 10 horas, e em que prestará juramento sobre a Constituição. 

Depois, ao longo do dia de hoje, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém, cujos jardins serão abertos à população, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Tópicos tomada António José Seguro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António José Seguro toma posse como Presidente da República: siga ao minuto