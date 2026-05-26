António José Seguro envia mensagem de pesar ao Rei da Bélgica por "trágica colisão"

O chefe de Estado, em seu nome e no do povo português, manifestou "toda a solidariedade para com a dor e luto do povo belga, apresentando sentidas condolências às famílias enlutadas e votos de rápida recuperação dos feridos".

O Presidente da República enviou esta terça-feira uma mensagem de pesar ao Rei Philippe da Bélgica e manifestou "profunda consternação" pela "trágica colisão" entre um comboio e um miniautocarro de transporte escolar, que provocou quatro mortos.



António José Seguro, o Presidente da República Lusa

"O Presidente António José Seguro enviou uma mensagem de pesar ao Rei Philippe da Bélgica, após ter tomado conhecimento, com profunda consternação, da trágica colisão", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado, em seu nome e no do povo português, manifestou "toda a solidariedade para com a dor e luto do povo belga, apresentando sentidas condolências às famílias enlutadas e votos de rápida recuperação dos feridos".

Quatro pessoas que seguiam no miniautocarro, duas das quais crianças, morreram no acidente, que ocorreu quando essa viatura cruzava uma passagem de nível no município de Buggenhout, na região belga da Flandres.

Na viatura seguiam mais cinco crianças, que foram hospitalizadas.

"Que notícia devastadora", publicou a ministra da Educação flamenga, Zuhal Demir, nas redes sociais. "Os meus pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e todos os envolvidos", referiu Demir.

A porta-voz da Polícia Federal da Bélgica, An Berger, disse que a colisão ocorreu pouco depois das 08:00, (07:00 em Lisboa) e que as cancelas da passagem de nível estavam em baixo.

Segundo a porta-voz, ninguém no comboio ficou ferido, embora uma pessoa tivesse sido assistida por estar em estado de choque.

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