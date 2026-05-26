Ministro do Interior do país, Bernard Quintin, partilhou a informação na rede social X e deixou uma mensagem às famílias das vítimas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pelo menos quatro pessoas morreram, esta terça-feira, na sequência de uma colisão entre um comboio e um autocarro escolar em Buggenhout, na Bélgica, avança a Euronews.

A carregar o vídeo ... Pelo menos quatro mortos em colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica

O autocarro transportava sete crianças e dois adultos, informaram os media locais. Dos dois adultos, um era motorista e o outro supervisionava os menores.

Um porta-voz da operadora da rede ferroviária Infrabel avançou à agência AFP que a colisão ocorreu numa passagem de nível. "O impacto foi extremamente violento", disse, descrevendo o número de vítimas como "dramático".

O Ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin, partilhou a informação na rede social X e deixou uma mensagem às famílias das vítimas. "Com grande consternação, tive conhecimento do trágico acidente em Buggenhout, onde um autocarro escolar foi atingido por um comboio. Os meus pensamentos estão com as vítimas e os seus familiares. Desejo muita força aos feridos", escreveu.

A informação de que serão quatro vítimas mortais foi avançada pelo ministro do Interior, sendo que a polícia belga ainda não confirmou o número de vítimas do acidente.