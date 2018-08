António Costa encontra-se hoje em Monchique, onde o incêndio que lavrava desde 3 de Agosto foi hoje dado como dominado. O primeiro-ministro frisou que "a prioridade das prioridades é a vida humana que é irreparável e inestimável". "Termos garantido que ninguém tenha morrido é absolutamente extraordinário", afirmou.

Quando questionado acerca da postura da GNR, que em algumas povoações foi acusada de ter algemado pessoas que não queriam sair das suas casas, o primeiro-ministro começou por destacar a mobilização de meios de toda a natureza: aéreos, terrestres, bombeiros, sapadores florestais, "num teatro de enorme extensão". "A GNR desempenhou uma missão que lhe estava confiada, que era muito delicada e difícil. O primeiro impulso que temos é manter e proteger o que temos. Mas uma casa é reparável, uma vida humana não", disse. Mais tarde, considerou que caso tenha havido demasiada energia, "há meios para actuar". "Por regra a Inspecção-Geral da Administração Interna abre sempre um inquérito relativamente a ocorrências desta dimensão. A ANPC também tem mecanismos de inspecção interna que serão accionados", além do que as polícias farão. "A primeira missão que temos é de salvar vidas humanas."



Costa vai reunir-se com Rui André, autarca de Monchique, para fazer o balanço do incêndio. "Tudo será apurado a seu devido tempo", garantiu.



"O que se tem que sublinhar é que perante a gravidade dos incêndio, as aldeias, e populações ameaçadas, não ter havido perda de vida humana é essencial", sublinhou. "Também houve um esforço quanto aos animais", indicou, dando o exemplo do Centro de Recuperação do Lince Ibérico em Silves.





Sobre a prevenção, lembrou que "a comissão técnica fez recomendações que foram seguidas na área da prevenção", como o mecanismo de alerta das populações, as SMS, e a alteração de mecanismos de acção no combate.Nem Costa nem Marcelo foram à área afectada durante o incêndio. "Não houve excesso de presença de representantes políticos. Os autarcas assumiram o controlo da situação", considerou. "Seguimos as recomendações, que foi o que nos competiu."Finalmente, o primeiro-ministro lembrou que "não se faz num ano o que não foi feito em dez". Tendo em conta a temperatura excepcional que se fez sentir no passado fim-de-semana, em que ocorreu uma onda de calor, sem o trabalho de prevenção "o risco teria sido maior". "O esforço do Inverno passado tem que ser continuado no seguinte, e por aí diante."